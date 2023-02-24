Британия ввела санкции против 92 физлиц и компаний из России
Великобритания расширила санкции против России, введя новые ограничения в отношении руководства нескольких крупных предприятий, представителей российских элит и четырех банков. Об этом сообщила пресс-служба правительства королевства.
«Сегодня мы вводим санкции в отношении элиты, управляющей ключевыми отраслями путинского бизнеса, и обязуемся запретить экспорт в Россию всех предметов, которые Россия использовала на поле боя», – заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
Под ограничения попали, в частности, топ-менеджмент «Росатома», 34 руководителя, связанных с госкорпорацией «Ростех» и концерном «Алмаз-Антей», а также 20 руководителей «Аэрофлота» и «Газпрома». Санкции введены также против гендиректора Nord Stream 2 Маттиаса Варнига, Любови Кабаевой, матери бывшей гимнастки Алины Кабаевой, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, Алексея Козака, сына бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, главы Минцифры Максута Шадаева и др.
В санкционный перечень включили также четыре банка: «Банк Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Банк Зенит» и «МТС-Банк».
Великобритания также ввела запрет на экспорт в Россию продукции, использующейся той «на поле боя», а также на импорт из РФ 140 наименований товаров, включая изделия из железа и стали, переработанные в третьих странах.
Всего под санкции Великобритании попали уже свыше 1500 россиян, отметили в правительстве королевства.
В декабре прошлого года Лондон включил в санкционные списки 12 российских военачальников, а в ноябре – еще 22 позиции, под ограничения попали, в частности, вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и глава ЦИК РФ Элла Памфилова, глава ФСИН Аркадий Гостев, а также военные комиссары и 10 глав российских регионов, в том числе глава Дагестана Сергей Меликов.
В конце сентября 2022 г. Великобритания ввела запрет на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам. Под санкции попала тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В конце июля Великобритания ввела персональные санкции против трети российских губернаторов.