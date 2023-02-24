Британия ввела санкции против 92 физлиц и компаний из России

В декабре прошлого года Лондон включил в санкционные списки 12 российских военачальников, а в ноябре – еще 22 позиции, под ограничения попали, в частности, вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и глава ЦИК РФ Элла Памфилова, глава ФСИН Аркадий Гостев, а также военные комиссары и 10 глав российских регионов, в том числе глава Дагестана Сергей Меликов.