Британия ввела санкции против 12 российских военачальников
Великобритания расширила санкции в отношении России, введя ограничения против 12 российских высокопоставленных военных, причастных к ударам по украинской инфраструктуре. Обновленный список опубликован на сайте британского правительства.
Под ограничения попали командующий 3-й мотострелковой дивизией генерал-майор Алексей Авдеев, директор главного вычислительного центра Генштаба генерал-майор Роберт Баранов, командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, начальник ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, начальник подразделения строительства и управления беспилотными летательными аппаратами ВС РФ генерал-майор Александр Новиков и командующий главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин.
В санкционный список также включены командующий 35-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Александр Санчик, командующий ракетными войсками и артиллерией 1-й танковой армии полковник Георгий Шуваев, командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий 144-й мотострелковой дивизией генерал-майор Олег Цоков и командующий 4-й танковой дивизией полковник Евгений Журавлев, а также начальник штаба российской группировки войск (сил) «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько.
Лондон считает их виновными в дестабилизации Украины и подрыве ее территориальной целостности и суверенитета. В частности, речь идет об ударах по украинской инфраструктуре, пояснили в пресс-службе правительства. Принятые в отношении них меры предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на поездки в страну.
Под санкции попали также три иранских физлица и одна компания.
В конце ноября Великобритания включила в санкционный перечень еще 22 позиции, под ограничения попали, в частности, вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и глава ЦИК РФ Элла Памфилова, глава ФСИН Аркадий Гостев, а также военные комиссары и 10 глав российских регионов, в том числе глава Дагестана Сергей Меликов. Правительство королевства тогда говорило, что всего Великобритания ввела санкции против более чем 1200 физических и 120 юридических лиц. В начале ноября в санкционный список Великобритании попали в том числе бывшие руководители российской металлургической компании Evraz Александр Фролов и Александр Абрамов.
В конце сентября Лондон ввел запрет на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам. Под санкции попала тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В конце июля Великобритания ввела персональные санкции против трети российских губернаторов. В санкционные списки попали руководители 29 из 85 субъектов Федерации, в том числе далеких от западных рубежей страны.