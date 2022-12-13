Британия ввела санкции против 12 российских военачальников

В конце ноября Великобритания включила в санкционный перечень еще 22 позиции, под ограничения попали, в частности, вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и глава ЦИК РФ Элла Памфилова, глава ФСИН Аркадий Гостев, а также военные комиссары и 10 глав российских регионов, в том числе глава Дагестана Сергей Меликов. Правительство королевства тогда говорило, что всего Великобритания ввела санкции против более чем 1200 физических и 120 юридических лиц. В начале ноября в санкционный список Великобритании попали в том числе бывшие руководители российской металлургической компании Evraz Александр Фролов и Александр Абрамов.