Великобритания расширила санкционный список против России
Великобритания ввела новые санкции против России, добавив в список еще 22 позиции, следует из заявления правительства королевства.
Уточняется, что в обновленный список попали вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и глава ЦИК РФ Элла Памфилова, глава ФСИН Аркадий Гостев, а также военные комиссары и 10 глав российских регионов, в том числе глава Дагестана Сергей Меликов.
Правительство королевства уточнило, что всего Великобритания ввела санкции против более чем 1200 физических и 120 юридических лиц.
После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили ранее введенные санкции в отношении России и добавили к ним новые. В частности, в конце сентября министерство торговли США добавило в санкционный список 57 российских компаний.
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