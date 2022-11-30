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Великобритания расширила санкционный список против России

Ведомости

Великобритания ввела новые санкции против России, добавив в список еще 22 позиции, следует из заявления правительства королевства. 

Уточняется, что в обновленный список попали вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и глава ЦИК РФ Элла Памфилова, глава ФСИН Аркадий Гостев, а также военные комиссары и 10 глав российских регионов, в том числе глава Дагестана Сергей Меликов.

Правительство королевства уточнило, что всего Великобритания ввела санкции против более чем 1200 физических и 120 юридических лиц.

В начале ноября в санкционный список Великобритании попали в том числе бывшие руководители российской металлургической компании Evraz Александр Фролов и Александр Абрамов.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили ранее введенные санкции в отношении России и добавили к ним новые. В частности, в конце сентября министерство торговли США добавило в санкционный список 57 российских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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