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Экономика

В Венгрии заявили, что рост цен на энергоносители обошелся стране в 10 млрд евро

Ведомости

Рост цен на энергоносители обошелся Венгрии в 10 млрд евро, из экономики страны уходит огромная сумма, заявил в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, боевые действия на Украине и последующий рост цен на энергоносители подтолкнули Венгрию к опасной ситуации: до начала конфликта и введения санкций против России республика платила за импорт энергоносителей 7 млрд евро в год, а в 2022 г. эти траты значительно выросли.

«Сейчас эта сумма составляет 17 млрд евро, поэтому нам пришлось создать разницу в 10 млрд евро. Это 4000 млрд венгерских форинтов, и сегодня эта огромная сумма уходит из венгерской экономики», — сказал Орбан.

По мнению венгерского премьера, отмена энергетических санкций уронила бы цены на энергоносители «в одно мгновение», также снизился бы уровень инфляции.

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«Венгрия могла бы запланировать рост не на полтора процента в следующем году, а даже на пять процентов», — считает Орбан.

Венгрия уже неоднократно критиковала санкции в отношении России. В частности, 6 декабря Орбан призвал пересмотреть введенные ограничения и заявил, что Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. Премьер-министр также говорил, что санкции «могут поставить Европу на колени».

Ранее страны Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть после недели консультаций, соответствующий документ был опубликован 4 декабря в официальном журнале ЕС. Ограничение предлагается установить на уровне $60/барр. c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 г. Покупать российскую нефть дороже смогут Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия. Эти страны сильнее других в Европе зависят от поставок российской нефти, поэтому им также разрешили получать ее по трубопроводу «Дружба».

19 декабря страны ЕС также согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в тот же день говорил, что девять стран ЕС, в том числе Германия и Венгрия, высказались против установления ценового потолка на газ на пробном голосовании в ходе заседания министров энергетики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных