В Венгрии заявили, что рост цен на энергоносители обошелся стране в 10 млрд евро

19 декабря страны ЕС также согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в тот же день говорил, что девять стран ЕС, в том числе Германия и Венгрия, высказались против установления ценового потолка на газ на пробном голосовании в ходе заседания министров энергетики.