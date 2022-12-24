В Венгрии заявили, что рост цен на энергоносители обошелся стране в 10 млрд евро
Рост цен на энергоносители обошелся Венгрии в 10 млрд евро, из экономики страны уходит огромная сумма, заявил в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, боевые действия на Украине и последующий рост цен на энергоносители подтолкнули Венгрию к опасной ситуации: до начала конфликта и введения санкций против России республика платила за импорт энергоносителей 7 млрд евро в год, а в 2022 г. эти траты значительно выросли.
«Сейчас эта сумма составляет 17 млрд евро, поэтому нам пришлось создать разницу в 10 млрд евро. Это 4000 млрд венгерских форинтов, и сегодня эта огромная сумма уходит из венгерской экономики», — сказал Орбан.
По мнению венгерского премьера, отмена энергетических санкций уронила бы цены на энергоносители «в одно мгновение», также снизился бы уровень инфляции.
«Венгрия могла бы запланировать рост не на полтора процента в следующем году, а даже на пять процентов», — считает Орбан.
Венгрия уже неоднократно критиковала санкции в отношении России. В частности, 6 декабря Орбан призвал пересмотреть введенные ограничения и заявил, что Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. Премьер-министр также говорил, что санкции «могут поставить Европу на колени».
Ранее страны Евросоюза согласовали потолок цен на российскую нефть после недели консультаций, соответствующий документ был опубликован 4 декабря в официальном журнале ЕС. Ограничение предлагается установить на уровне $60/барр. c последующей корректировкой каждые два месяца начиная с января 2023 г. Покупать российскую нефть дороже смогут Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия. Эти страны сильнее других в Европе зависят от поставок российской нефти, поэтому им также разрешили получать ее по трубопроводу «Дружба».
19 декабря страны ЕС также согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в тот же день говорил, что девять стран ЕС, в том числе Германия и Венгрия, высказались против установления ценового потолка на газ на пробном голосовании в ходе заседания министров энергетики.