Cтраны ЕС согласовали потолок цен на газ
Страны ЕС согласовали потолок цен на газ, передает Reuters со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС.
Отмечается, что потолок цен будет введен с 15 февраля. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газа по индексу TTF поднимется выше отметки в $1975 за 1000 куб. м.
Ранее сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что девять стран ЕС, в том числе Германия и Венгрия, высказались против установления ценового потолка на газ на пробном голосовании в ходе заседания министров энергетики. Дипломат подчеркнул, что Будапешт считает данную инициативу ошибкой и проголосует против потолка.
Страны ЕС в ноябре приступили к активному обсуждению ценового потолка на газ. Еврокомиссия предложила запускать механизм по ограничению цен на энергоресурс при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает $3000 за 1000 куб. м в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на $636 в течение 10 торговых дней.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.