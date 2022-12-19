Cтраны ЕС согласовали потолок цен на газ

Ранее сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что девять стран ЕС, в том числе Германия и Венгрия, высказались против установления ценового потолка на газ на пробном голосовании в ходе заседания министров энергетики. Дипломат подчеркнул, что Будапешт считает данную инициативу ошибкой и проголосует против потолка.