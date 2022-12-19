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Cтраны ЕС согласовали потолок цен на газ

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Страны ЕС согласовали потолок цен на газ, передает Reuters со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС. 

Отмечается, что потолок цен будет введен с 15 февраля. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газа по индексу TTF поднимется выше отметки в $1975 за 1000 куб. м.

Ранее сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что девять стран ЕС, в том числе Германия и Венгрия, высказались против установления ценового потолка на газ на пробном голосовании в ходе заседания министров энергетики. Дипломат подчеркнул, что Будапешт считает данную инициативу ошибкой и проголосует против потолка. 

Страны ЕС в ноябре приступили к активному обсуждению ценового потолка на газ. Еврокомиссия предложила запускать механизм по ограничению цен на энергоресурс при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает $3000 за 1000 куб. м в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на $636 в течение 10 торговых дней.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.

Ранее по теме: В МИДе предрекли деградацию рынков из-за потолка цен на газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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