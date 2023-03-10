Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

Си Цзиньпин занял пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая в 2012 г., на следующий год его избрали председателем КНР и, соответственно, председателем Центрального военного совета (ЦВС) страны. В 2018 г. его кандидатуру утвердили на новый пятилетний срок. В том же году в КНР отменили ограничение, согласно которому председатель КНР мог занимать пост только два срока.