Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием
Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР в третий раз. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания Ваших заслуг во главе государства, а также широкой поддержки проводимого Вами курса на дальнейшее социально-экономическое развитие Китая и защиту национальных интересов на мировой арене», — говорится в документе.
Путин также отметил вклад Си Цзиньпина в укрепление стратегического взаимодействия России и Китая. Российский лидер выразил надежду, что сотрудничество двух стран будет расширяться «в самых различных сферах». В заключение Путин пожелал председателю КНР «новых успехов в государственной деятельности».
Ранее сегодня депутаты всекитайского собрания народных представителей единогласно проголосовали за Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Он стал первым руководителем в истории Китая, которого переизбрали на третий срок.
Си Цзиньпин занял пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая в 2012 г., на следующий год его избрали председателем КНР и, соответственно, председателем Центрального военного совета (ЦВС) страны. В 2018 г. его кандидатуру утвердили на новый пятилетний срок. В том же году в КНР отменили ограничение, согласно которому председатель КНР мог занимать пост только два срока.