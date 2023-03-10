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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР в третий раз. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания Ваших заслуг во главе государства, а также широкой поддержки проводимого Вами курса на дальнейшее социально-экономическое развитие Китая и защиту национальных интересов на мировой арене», — говорится в документе.

Путин также отметил вклад Си Цзиньпина в укрепление стратегического взаимодействия России и Китая. Российский лидер выразил надежду, что сотрудничество двух стран будет расширяться «в самых различных сферах». В заключение Путин пожелал председателю КНР «новых успехов в государственной деятельности».

Ранее сегодня депутаты всекитайского собрания народных представителей единогласно проголосовали за Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Он стал первым руководителем в истории Китая, которого переизбрали на третий срок.

Си Цзиньпин занял пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая в 2012 г., на следующий год его избрали председателем КНР и, соответственно, председателем Центрального военного совета (ЦВС) страны. В 2018 г. его кандидатуру утвердили на новый пятилетний срок. В том же году в КНР отменили ограничение, согласно которому председатель КНР мог занимать пост только два срока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных