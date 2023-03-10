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Си Цзиньпина в третий раз переизбрали председателем КНР

Ведомости

Депутаты всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) единогласно проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Это первый руководитель в истории Китая, который смог переизбраться на третий пятилетний срок. Он получил 2952 голоса, пишет CNN.

Вместе с тем Си Цзиньпин был также избран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Ранее, осенью 2022 г., он был также переизбран главой Коммунистической партии в третий раз.

В марте 2018 г. в КНР отменили ограничение, в соответствии с которым председатель КНР мог занимать свой пост только два пятилетних срока. Тогда сообщалось, что снятие ограничений приводит конституцию в соответствие с уставом Коммунистической партии Китая. В уставе партии не существует ограничений, касающихся срока пребывания генерального секретаря ЦК на своем посту.

Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 г., на следующий год его избрали председателем КНР и, соответственно, председателем ЦВС страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных