Си Цзиньпина в третий раз переизбрали председателем КНР
Депутаты всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) единогласно проголосовали за кандидатуру Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Это первый руководитель в истории Китая, который смог переизбраться на третий пятилетний срок. Он получил 2952 голоса, пишет CNN.
Вместе с тем Си Цзиньпин был также избран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Ранее, осенью 2022 г., он был также переизбран главой Коммунистической партии в третий раз.
В марте 2018 г. в КНР отменили ограничение, в соответствии с которым председатель КНР мог занимать свой пост только два пятилетних срока. Тогда сообщалось, что снятие ограничений приводит конституцию в соответствие с уставом Коммунистической партии Китая. В уставе партии не существует ограничений, касающихся срока пребывания генерального секретаря ЦК на своем посту.
Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 г., на следующий год его избрали председателем КНР и, соответственно, председателем ЦВС страны.