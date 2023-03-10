Си Цзиньпина в третий раз переизбрали председателем КНР

В марте 2018 г. в КНР отменили ограничение, в соответствии с которым председатель КНР мог занимать свой пост только два пятилетних срока. Тогда сообщалось, что снятие ограничений приводит конституцию в соответствие с уставом Коммунистической партии Китая. В уставе партии не существует ограничений, касающихся срока пребывания генерального секретаря ЦК на своем посту.