В Китае отменили ограничение срока пребывания лидера страны у власти

Это позволит Си Цзиньпину переизбраться на третий срок в 2023 году

Депутаты проголосовали за внесение поправок в конституцию Китая (на первом плане председатель КНР Си Цзиньпин) Mark Schiefelbein / AP

Большинство депутатов на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) приняли поправки в конституцию страны, сообщает газета South China Morning Post. Среди прочих изменений из конституции убрано положение, в соответствии с которым председатель КНР мог занимать свой пост только два пятилетних срока. Инициативу ЦК Коммунистической партии Китая поддержали 2958 человек, двое выступили против, трое воздержались.

Пресс-секретарь сессии Чжан Есуй на пресс-конференции перед открытием сессии заявил, что необходимость внесения поправок назрела в связи с «революционными изменениями» в обстановке в стране, «особенно после 18-го съезда партии» в 2012 г. (цитата «Интерфакса»).

Есуй пояснил, что снятие ограничений срока пребывания лидера страны у власти приводит конституцию в соответствие с уставом Коммунистической партии Китая. В уставе партии не существует ограничений, касающихся срока пребывания генерального секретаря ЦК на своем посту.

Поправки в конституцию позволят действующему председателю КНР Си Цзиньпину в 2023 г. переизбраться на третий пятилетний срок. Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 г., на следующий год его избрали председателем КНР и, соответственно, председателем Центрального военного совета страны. Как ожидается, на нынешней сессии ВСНП Си Цзиньпин будет переизбран на этих должностях на второй срок. В ноябре прошлого года он был переизбран генсеком ЦК Компартии.

Положение, ограничивающее срок пребывания председателя КНР у власти, было внесено в конституцию Китая в 1982 г. South China Morning Post назвала изменения, одобренные в воскресенье парламентом, крупнейшими за 36 лет.

Си Цзиньпин хочет остаться на посту председателя КНР, потому что не уверен, что его преемник сохранит за ним неформальные рычаги власти и его политическое наследство, говорил ранее «Ведомостям» эксперт НИУ ВШЭ Василий Кашин. Во время правления Си антикоррупционные репрессии приобрели такой массовый размах, что он не уверен в безопасности передачи власти следующему поколению руководителей, отмечал эксперт.

Накануне президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News прокомментировал поправки в конституцию Китая. Прежде чем критиковать инициативу китайских властей, нужно вспомнить, что в Китае живут 1,5 млрд человек, и важно, чтобы ситуация в этой стране была стабильной, считает президент. «А как это лучше сделать, это, наверное, виднее самому китайскому народу и китайскому руководству», – сказал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп положительно отозвался об инициативе китайских властей. «Теперь он (Си Цзиньпин. – Ред.) – председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь», – сказал Трамп. В конгрессе США раскритиковали президента за эти слова.

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