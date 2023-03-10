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В Кремле пообещали бороться с блокировкой российских активов за рубежом

Ведомости

Россия будет бороться с незаконной блокировкой российских зарубежных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге журналисты попросили прокомментировать публикацию Bloomberg о том, что ЕС все еще не может найти и заморозить большую часть российских активов.

«Пусть с этими проблемами разбираются сами европейцы. Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем их ничем иным как попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, то есть посягательством на основы мировой экономики. Это нелегитимно, это незаконно. Мы будем с этим бороться», – ответил Песков.

По данным Bloomberg, ЕС смог заморозить лишь около 21 млрд евро при том, что общий объем прямых инвестиций РФ в ЕС составил, по данным ЕК, 136 млрд евро в 2019 г. В связи с этим власти блока пытаются усовершенствовать механизмы поиска активов.

9 марта минфин США сообщил, что Вашингтон и его союзники заблокировали более $58 млрд активов граждан России за последний год. Как утверждается, были заморожены яхты, элитная недвижимость и др. В частности, группа заблокировала активы Банка России и Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, а также проводила расследования и противодействовала уклонению от санкций со стороны РФ.

После начала военной операции на Украине США, Евросоюз и другие западные страны ввели ряд блокирующих ограничений. Помимо активов отдельных лиц была ограничена работа российских компаний, банков и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных