В Кремле пообещали бороться с блокировкой российских активов за рубежом
Россия будет бороться с незаконной блокировкой российских зарубежных активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На брифинге журналисты попросили прокомментировать публикацию Bloomberg о том, что ЕС все еще не может найти и заморозить большую часть российских активов.
«Пусть с этими проблемами разбираются сами европейцы. Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем их ничем иным как попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, то есть посягательством на основы мировой экономики. Это нелегитимно, это незаконно. Мы будем с этим бороться», – ответил Песков.
По данным Bloomberg, ЕС смог заморозить лишь около 21 млрд евро при том, что общий объем прямых инвестиций РФ в ЕС составил, по данным ЕК, 136 млрд евро в 2019 г. В связи с этим власти блока пытаются усовершенствовать механизмы поиска активов.
9 марта минфин США сообщил, что Вашингтон и его союзники заблокировали более $58 млрд активов граждан России за последний год. Как утверждается, были заморожены яхты, элитная недвижимость и др. В частности, группа заблокировала активы Банка России и Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, а также проводила расследования и противодействовала уклонению от санкций со стороны РФ.
После начала военной операции на Украине США, Евросоюз и другие западные страны ввели ряд блокирующих ограничений. Помимо активов отдельных лиц была ограничена работа российских компаний, банков и др.