В Кремле пообещали бороться с блокировкой российских активов за рубежом

«Пусть с этими проблемами разбираются сами европейцы. Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем их ничем иным как попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, то есть посягательством на основы мировой экономики. Это нелегитимно, это незаконно. Мы будем с этим бороться», – ответил Песков.