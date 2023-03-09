США и союзники заморозили более $58 млрд активов попавших под санкции россиян
США и их союзники заблокировали более $58 млрд активов граждан России за последний год. Об этом сообщил американский минфин со ссылкой на заявление группы REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs).
«Члены целевой группы REPO успешно заблокировали или заморозили активы попавших под санкции россиян на сумму более $58 млрд, отслеживали попавшие под санкции российские активы по всему миру, а также существенно ограничили доступ россиян, попавших под санкции, к международной финансовой системе», – говорится в сообщении.
В REPO добавили, что были заморожены яхты, элитная недвижимость и др. В частности, группа заблокировала активы Банка России и Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, а также проводила расследования и противодействовала уклонению от санкций со стороны РФ.
В конце июня 2022 г. целевая группа также обратилась через минфин США с заявлением о блокировке российских активов – тогда в REPO назвали сумму в более $30 млрд.
После начала военной операции на Украине США, Евросоюз и другие западные страны ввели ряд блокирующих ограничений. Помимо активов отдельных лиц была ограничена работа российских компаний, банков и др.
8 марта председатель правления ВТБ Андрей Костин, который находится под ограничениями США, ЕС и Великобритании, в интервью французской газете Les Echos рассказал, что банк понес «ощутимые убытки» в результате санкций, но российская экономика в целом оказалась устойчивой и смогла преодолеть последствия действий Запада.