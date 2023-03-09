США и союзники заморозили более $58 млрд активов попавших под санкции россиян

«Члены целевой группы REPO успешно заблокировали или заморозили активы попавших под санкции россиян на сумму более $58 млрд, отслеживали попавшие под санкции российские активы по всему миру, а также существенно ограничили доступ россиян, попавших под санкции, к международной финансовой системе», – говорится в сообщении.