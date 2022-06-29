Минфин США отчитался о заморозке активов россиян на сумму более $30 млрд

Ранее комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны Евросоюза в рамках санкций заморозили резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. По его словам, в ЕС находится менее 10% замороженных резервов России. По его словам, США заморозили резервы Банка России на $100 млрд. Также страны ЕС заморозили яхты и виллы россиян стоимостью около 10 млрд евро.