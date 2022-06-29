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Финансы

Минфин США отчитался о заморозке активов россиян на сумму более $30 млрд

Ведомости

Международная группа по поиску российских активов, созданная в США, заблокировала или заморозила более $30 млрд, принадлежавших попавшим под санкции россиянам, говорится на сайте Минфина США.

Также группа помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе.

В минфине отметили, что группа не закончила свою работу: в ближайшие месяцы она продолжит отслеживать российские активы, попавшие под санкции, и якобы не позволит уходить от ограничений.

«Мы продолжаем увеличивать расходы России на ее войну. Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших экономических и финансовых санкций и сохраняем бдительность в отношении уклонения от санкций и их обхода», — подчеркнули в министерстве.

Ранее комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны Евросоюза в рамках санкций заморозили резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. По его словам, в ЕС находится менее 10% замороженных резервов России. По его словам, США заморозили резервы Банка России на $100 млрд. Также страны ЕС заморозили яхты и виллы россиян стоимостью около 10 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных