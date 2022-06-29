Минфин США отчитался о заморозке активов россиян на сумму более $30 млрд
Международная группа по поиску российских активов, созданная в США, заблокировала или заморозила более $30 млрд, принадлежавших попавшим под санкции россиянам, говорится на сайте Минфина США.
Также группа помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе.
В минфине отметили, что группа не закончила свою работу: в ближайшие месяцы она продолжит отслеживать российские активы, попавшие под санкции, и якобы не позволит уходить от ограничений.
«Мы продолжаем увеличивать расходы России на ее войну. Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших экономических и финансовых санкций и сохраняем бдительность в отношении уклонения от санкций и их обхода», — подчеркнули в министерстве.
Ранее комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны Евросоюза в рамках санкций заморозили резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. По его словам, в ЕС находится менее 10% замороженных резервов России. По его словам, США заморозили резервы Банка России на $100 млрд. Также страны ЕС заморозили яхты и виллы россиян стоимостью около 10 млрд евро.