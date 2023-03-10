В Грузии заявили о прибытии с Украины сторонников Саакашвили для участия в протестах
Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прибыли в страну для того, чтобы поучаствовать в демонстрациях против закона об иноагентах, заявил вице-спикер парламента республики Георгий Вольский.
«Тут подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет [Леван] Хабеишвили, и к этому добавилось то, что, можно сказать наверняка, из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», – отметил Вольский (цитата по ТАСС).
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, события в Грузии, вызванные ситуацией с законопроектом об иноагентах, напоминают киевский «майдан». Он заявил, что у нет никаких сомнений, что законопроект был лишь поводом, чтобы начать «попытку силовой смены власти». Министр также отметил, что акции протеста в Грузии «оркестрируются» извне, чтобы создать напряженную ситуацию у границ России.
Ранее сегодня парламент Грузии отклонил во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Также был отозван второй проект «О регистрации иностранных агентов», который считается «американской» версией инициативы.
После принятия законопроекта об иноагентах в первом чтении 7 марта в Тбилиси начались протесты. Акции продолжались 8 и 9 марта. Ранее сегодня после официального отзыва законопроекта из парламента акция протеста была завершена.