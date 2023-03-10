В Грузии заявили о прибытии с Украины сторонников Саакашвили для участия в протестах

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, события в Грузии, вызванные ситуацией с законопроектом об иноагентах, напоминают киевский «майдан». Он заявил, что у нет никаких сомнений, что законопроект был лишь поводом, чтобы начать «попытку силовой смены власти». Министр также отметил, что акции протеста в Грузии «оркестрируются» извне, чтобы создать напряженную ситуацию у границ России.