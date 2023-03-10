Газета
Политика

В Грузии заявили о прибытии с Украины сторонников Саакашвили для участия в протестах

Ведомости

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прибыли в страну для того, чтобы поучаствовать в демонстрациях против закона об иноагентах, заявил вице-спикер парламента республики Георгий Вольский.

«Тут подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет [Леван] Хабеишвили, и к этому добавилось то, что, можно сказать наверняка, из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», – отметил Вольский (цитата по ТАСС).

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, события в Грузии, вызванные ситуацией с законопроектом об иноагентах, напоминают киевский «майдан». Он заявил, что у нет никаких сомнений, что законопроект был лишь поводом, чтобы начать «попытку силовой смены власти». Министр также отметил, что акции протеста в Грузии «оркестрируются» извне, чтобы создать напряженную ситуацию у границ России.

Ранее сегодня парламент Грузии отклонил во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Также был отозван второй проект «О регистрации иностранных агентов», который считается «американской» версией инициативы.

После принятия законопроекта об иноагентах в первом чтении 7 марта в Тбилиси начались протесты. Акции продолжались 8 и 9 марта. Ранее сегодня после официального отзыва законопроекта из парламента акция протеста была завершена.

Ранее по теме: Лавров сравнил события в Грузии с украинским «майданом»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных