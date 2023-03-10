Лавров сравнил события в Грузии с украинским «майданом»
События в Грузии, вызванные ситуацией с законопроектом об иноагентах, напоминают киевский «майдан». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на «Первом канале».
«Очень похоже на киевский майдан», — сказал он (цитата по ТАСС).
Лавров заявил, что у него нет никаких сомнений, что законопроект об иноагентах был лишь поводом, чтобы начать «попытку силовой смены власти». Министр также отметил, что акции протеста в Грузии «оркестрируются» извне, чтобы создать напряженную ситуацию у границ России.
Глава российского МИДа также обратил внимание на отличия позиций Запада по протестам оппозиции в Грузии и в Молдавии. По его словам, оппозиция в Грузии «отражает западные интересы», а в Молдавии — «иные интересы», поэтому акции протеста в последней стране Западом осуждаются.
Ранее сегодня парламент Грузии отклонил во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Также был отозван второй проект «О регистрации иностранных агентов», который считается «американской» версией инициативы.
После принятия законопроекта об иноагентах в первом чтении 7 марта в Тбилиси начались протесты. Акции продолжались 8 и 9 марта. Ранее сегодня после официального отзыва законопроекта из парламента акция протеста была завершена.
В госдепе не исключили введения санкций против Грузии в случае принятия закона и заявили, что проект об иноагентах был «вдохновлен Кремлем», при этом в самих Штатах действует аналогичный закон. А глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обратил внимание, что инициатива противоречит стремлению Грузии вступить в ЕС. Лавров назвал слова Борреля лицемерными.
Российские власти напомнили, что аналогичный закон (FARA) действует в США с 1938 г. В Кремле отметили, что один из вариантов грузинского законопроекта был похож на американский, и несколько раз подчеркнули, что Москва не имеет отношения к этой инициативе.