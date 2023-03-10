В Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения к России
Законопроект об иностранных агентах в Грузии не имеет никакого отношения к России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия не вмешивается во внутренние дела грузинской стороны.
«Риски провокаций безусловно есть. Мы знаем, что ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, не имеет никакого отношения к Российской Федерации. Речь шла о том, что грузинские власти и парламентарии инициировали принятие закона наподобие американского закона, наподобие FARA. Россия здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», – ответил Песков на вопрос, видят ли в Кремле риски провокации в отношении Абхазии и Южной Осетии