В Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения к России

«Риски провокаций безусловно есть. Мы знаем, что ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, не имеет никакого отношения к Российской Федерации. Речь шла о том, что грузинские власти и парламентарии инициировали принятие закона наподобие американского закона, наподобие FARA. Россия здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», – ответил Песков на вопрос, видят ли в Кремле риски провокации в отношении Абхазии и Южной Осетии