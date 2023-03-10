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В Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения к России

Ведомости

Законопроект об иностранных агентах в Грузии не имеет никакого отношения к России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия не вмешивается во внутренние дела грузинской стороны.

«Риски провокаций безусловно есть. Мы знаем, что ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, не имеет никакого отношения к Российской Федерации. Речь шла о том, что грузинские власти и парламентарии инициировали принятие закона наподобие американского закона, наподобие FARA. Россия здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», – ответил Песков на вопрос, видят ли в Кремле риски провокации в отношении Абхазии и Южной Осетии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных