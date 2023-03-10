Орбан заявил о серьезном риске отправки западных войск на Украину
Некоторые западные страны близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.
«Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой, они выступают с речами в поддержку войны, о том, что нужно больше жертв, что необходимо отправлять больше смертоносных вооружений Украине», – отметил Орбан.
По его словам, существует вероятность, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях.
16 февраля польское издание Onet сообщило о начале формирования на Украине первого польского специального подразделения в составе ВСУ. На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отказался комментировать публикацию, подчеркнув, что польские военные не принимают участие в боевых действиях на Украине. Он пояснил, что Варшава поставляет военную технику Киеву, помогает обучать военных, а также отправляет гуманитарную помощь.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.