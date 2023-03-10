Орбан заявил о серьезном риске отправки западных войск на Украину

«Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой, они выступают с речами в поддержку войны, о том, что нужно больше жертв, что необходимо отправлять больше смертоносных вооружений Украине», – отметил Орбан.