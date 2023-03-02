В Венгрии перенесли голосование по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО
Национальное собрание Венгрии вновь перенесло голосование по вопросу ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, передает Associated Press со ссылкой на решение парламента.
Уточняется, что теперь голосование состоится не раньше 20 марта, хотя изначально планировалось, что вопрос будет обсуждаться в период с 6 по 9 марта.
Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, причиной такого решения стало распространение «вопиющей лжи» о Будапеште в Хельсинки и Стокгольме. Уточняется, что венгерская делегация будет направлена в Швецию и Финляндию для выяснения обстоятельств.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только две страны блока НАТО — Венгрия и Турция — не ратифицировали протоколы о присоединении государств к альянсу. Согласно подписанным договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.
Накануне, 1 марта, парламент Финляндии 184 голосами из 200 поддержал вступление страны в НАТО. Голосование в парламенте прошло досрочно, чтобы закрыть вопрос до выборов, которые пройдут 2 апреля. После одобрения депутатами законопроект отправился на подпись президенту Финляндии Саули Ниинистё для утверждения.
28 февраля в ходе совместной конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Финляндии Санна Марин указала на задержку ратификации заявок двух стран на вступление в НАТО. По ее словам, это «подрывает доверие к альянсу». Марин выразила надежду, что этот вопрос будет окончательно решен к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле 2023 г.