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Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Ведомости

Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО, вопрос с принятием Финляндии в альянс может быть решен положительно, заявил президент республики Рейджеп Тайип Эрдоган.

«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание – Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии», – отметил он (цитата по ТАСС).

Новый виток напряженности в отношениях Швеции и Турции вызвали несколько акций радикального толка. 21 января ультраправый датский политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, а Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос.

После первой акции Эрдоган говорил, что Стокгольм может не ждать поддержки Анкары в вопросе вступления в НАТО, назвав сожжение Корана безобразным поступком, который оскорбляет «всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман». Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем признавал, что «переговоры приостановились» из-за акций Палудана.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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