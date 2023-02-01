Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание – Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии», – отметил он (цитата по ТАСС).