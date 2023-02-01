Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО, вопрос с принятием Финляндии в альянс может быть решен положительно, заявил президент республики Рейджеп Тайип Эрдоган.
«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание – Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии», – отметил он (цитата по ТАСС).
Новый виток напряженности в отношениях Швеции и Турции вызвали несколько акций радикального толка. 21 января ультраправый датский политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, а Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос.
После первой акции Эрдоган говорил, что Стокгольм может не ждать поддержки Анкары в вопросе вступления в НАТО, назвав сожжение Корана безобразным поступком, который оскорбляет «всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман». Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем признавал, что «переговоры приостановились» из-за акций Палудана.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г.