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Минобороны Дании анонсировало поставку Киеву первых танков Leopard весной

Ведомости

Дания передаст Украине первые обещанные танки Leopard 1 весной, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. 10 марта глава ведомства посетил предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), где танки готовят к отправке, говорится на сайте минобороны королевства. 

Правительство Дании сотрудничает по вопросу поставок вооружений с Германией и Нидерландами. Как уточнили в минобороны, речь идет об отправке Киеву не менее 100 танков Leopard 1.

«Я очень рад, что посетил FFG. Я был там, чтобы убедиться, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается, чтобы мы могли отправить их как можно скорее», – заявил Поульсен. Он выразил надежду, что первые танки прибудут на Украину весной.

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По информации министерства, Дания совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля запустила проект по ремонту большого количества танков Leopard 1A5. Первоначально планируется бесплатно поставить двум батальонам около 80 танков, украинские военные также смогут пройти обучение по их эксплуатации и получить запасные части и боекомплект, говорится в пресс-релизе.

В феврале в минобороны Нидерландов сообщили, что страна совместно с Данией планирует закупить у Германии около 100 танков Leopard 1 для их дальнейшей поставки на Украину. Как сообщала министр обороны Кайса Оллонгрен, речь идет о модернизированных танках, которые находятся в запасах оборонной промышленности Германии. Танки были сняты с вооружения в ФРГ в 2003 г. Уточняется, что поставка Leopard 1 осуществляется в независимости от более современных танков Leopard 2, отправку которых Берлин разрешил 24 января. 

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что Берлин одобрил поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 Киеву. Они будут доставлены на Украину уже этим летом. 25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. 

В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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