Минобороны Дании анонсировало поставку Киеву первых танков Leopard весной

В феврале в минобороны Нидерландов сообщили, что страна совместно с Данией планирует закупить у Германии около 100 танков Leopard 1 для их дальнейшей поставки на Украину. Как сообщала министр обороны Кайса Оллонгрен, речь идет о модернизированных танках, которые находятся в запасах оборонной промышленности Германии. Танки были сняты с вооружения в ФРГ в 2003 г. Уточняется, что поставка Leopard 1 осуществляется в независимости от более современных танков Leopard 2, отправку которых Берлин разрешил 24 января.