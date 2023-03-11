Минобороны Дании анонсировало поставку Киеву первых танков Leopard весной
Дания передаст Украине первые обещанные танки Leopard 1 весной, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. 10 марта глава ведомства посетил предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), где танки готовят к отправке, говорится на сайте минобороны королевства.
Правительство Дании сотрудничает по вопросу поставок вооружений с Германией и Нидерландами. Как уточнили в минобороны, речь идет об отправке Киеву не менее 100 танков Leopard 1.
«Я очень рад, что посетил FFG. Я был там, чтобы убедиться, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается, чтобы мы могли отправить их как можно скорее», – заявил Поульсен. Он выразил надежду, что первые танки прибудут на Украину весной.
По информации министерства, Дания совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля запустила проект по ремонту большого количества танков Leopard 1A5. Первоначально планируется бесплатно поставить двум батальонам около 80 танков, украинские военные также смогут пройти обучение по их эксплуатации и получить запасные части и боекомплект, говорится в пресс-релизе.
В феврале в минобороны Нидерландов сообщили, что страна совместно с Данией планирует закупить у Германии около 100 танков Leopard 1 для их дальнейшей поставки на Украину. Как сообщала министр обороны Кайса Оллонгрен, речь идет о модернизированных танках, которые находятся в запасах оборонной промышленности Германии. Танки были сняты с вооружения в ФРГ в 2003 г. Уточняется, что поставка Leopard 1 осуществляется в независимости от более современных танков Leopard 2, отправку которых Берлин разрешил 24 января.
Ранее газета Der Spiegel сообщила, что Берлин одобрил поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 Киеву. Они будут доставлены на Украину уже этим летом. 25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды.
В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.