В Нидерландах сообщили о планах поставить Украине 100 танков Leopard 1
Нидерланды совместно с Данией планируют закупить у Германии около 100 танков Leopard 1 для их дальнейшей поставки на Украину. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, передает ТАСС.
По информации NOS, речь идет о модернизированных танках, которые находятся в запасах оборонной промышленности Германии. Уточняется, что они были сняты с вооружения в ФРГ в 2003 г. Помимо этого страны намерены отправить Киеву запчасти к танкам и боеприпасы.
Уточняется, что поставка танков Leopard 1 осуществляется в независимости от более современных танков Leopard 2, отправку которых Берлин разрешил 24 января. «Поставка танков является важной», поскольку конфликт на Украине «вошел в критически важную стадию», передает NOS.
Ранее сегодня газета Der Spiegel сообщила, что Берлин одобрил поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 Киеву. Они будут доставлены на Украину уже этим летом.
25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.
В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.