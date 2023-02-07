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В Нидерландах сообщили о планах поставить Украине 100 танков Leopard 1

Ведомости

Нидерланды совместно с Данией планируют закупить у Германии около 100 танков Leopard 1 для их дальнейшей поставки на Украину. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, передает ТАСС.

По информации NOS, речь идет о модернизированных танках, которые находятся в запасах оборонной промышленности Германии. Уточняется, что они были сняты с вооружения в ФРГ в 2003 г. Помимо этого страны намерены отправить Киеву запчасти к танкам и боеприпасы.

Уточняется, что поставка танков Leopard 1 осуществляется в независимости от более современных танков Leopard 2, отправку которых Берлин разрешил 24 января. «Поставка танков является важной», поскольку конфликт на Украине «вошел в критически важную стадию», передает NOS. 

Ранее сегодня газета Der Spiegel сообщила, что Берлин одобрил поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 Киеву. Они будут доставлены на Украину уже этим летом. 

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25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания. 

В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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