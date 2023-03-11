Сальдо: у ВСУ мало боеспособных сил для наступления на левый берег Днепра
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало ресурсов для наступления на левый берег Днепра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, слухи о предполагаемом наступлении распространяют «пропагандисты», и у украинских военных военных «мало боеспособных сил на правом берегу», поскольку все свободные резервы направляются в Артемовск (украинское название – Бахмут).
«Перемещение хоть каких-то значительных отрядов или техники на правом берегу Днепра сразу замечаются нашей воздушной, технической и другими видами разведки, контроль ведётся буквально в режиме реального времени. Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения, а также напрасно пытаясь обмануть наших военных», – заверил Сальдо.
Врио губернатора добавил, что российская сторона следит за переброской ВСУ на правый берег Днепра «некоторых видов специальной техники и подразделений» и приведение в порядок дорог, идущих с севера, и которые могут быть использованы для переброски войск. По словам Сальдо, если ВСУ начнут подготовку к переправе через Днепр, российские военные «будут знать об этом заблаговременно» и будут к этому готовы.
10 марта советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa рассказал, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.