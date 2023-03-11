Сальдо: у ВСУ мало боеспособных сил для наступления на левый берег Днепра

Врио губернатора добавил, что российская сторона следит за переброской ВСУ на правый берег Днепра «некоторых видов специальной техники и подразделений» и приведение в порядок дорог, идущих с севера, и которые могут быть использованы для переброски войск. По словам Сальдо, если ВСУ начнут подготовку к переправе через Днепр, российские военные «будут знать об этом заблаговременно» и будут к этому готовы.