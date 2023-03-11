Минобороны заявило о нанесении поражения 75 артиллерийским подразделениям ВСУ

10 марта Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в районе Марьинки, а до этого в ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на нападение диверсантов на Брянскую область 2 марта. Операцию провели в том числе с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Минобороны подчеркнуло, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.