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Минобороны заявило о нанесении поражения 75 артиллерийским подразделениям ВСУ

Ведомости

Российские силы нанесли поражение 75 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в 114 районах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ нанесено поражение 75-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого за последние сутки средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», также были перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM. Российские силы уничтожили 11 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области, говорится в сводке.

10 марта Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в районе Марьинки, а до этого в ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на нападение диверсантов на Брянскую область 2 марта. Операцию провели в том числе с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Минобороны подчеркнуло, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных