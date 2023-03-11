Минобороны заявило о нанесении поражения 75 артиллерийским подразделениям ВСУ
Российские силы нанесли поражение 75 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в 114 районах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ нанесено поражение 75-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Помимо этого за последние сутки средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», также были перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM. Российские силы уничтожили 11 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области, говорится в сводке.
10 марта Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в районе Марьинки, а до этого в ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на нападение диверсантов на Брянскую область 2 марта. Операцию провели в том числе с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Минобороны подчеркнуло, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.