Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в районе Марьинки
Российские военные сбили украинский самолет Су-27 в районе Марьинки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в очередной сводке от 10 марта.
Всего с начала боевых действий на Украине было уничтожено 400 самолетов, 218 вертолетов и 3373 беспилотника. В ведомстве добавили, что под Петропавловкой в ДНР российская армия также нанесла удар по ЗРК «С-300».
За прошедшие сутки на краснолиманском направлении противник потерял до 120 военных, на купянском — до 40. Отмечается, что на донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление. В результате было уничтожено более 120 украинских военнослужащих. На южнодонецком и запорожском направлениях противник потерял свыше 50 человек, на херсонском — до 20.
Накануне, 9 марта, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на нападение диверсантов на Брянскую область 2 марта. Операцию провели в том числе с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Минобороны подчеркнуло, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.
Кроме того, ведомство отметило активные действия российской армии на двух направлениях. На донецком подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии нанесли удары по позициям ВСУ в районах Красного, Семеновки и Первомайского в ДНР. А на краснолиманском направлении ВС РФ ударили по силам ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР. В общей сложности на этих направлениях противник потерял порядка 250 военных.