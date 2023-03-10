Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в районе Марьинки

Кроме того, ведомство отметило активные действия российской армии на двух направлениях. На донецком подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии нанесли удары по позициям ВСУ в районах Красного, Семеновки и Первомайского в ДНР. А на краснолиманском направлении ВС РФ ударили по силам ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР. В общей сложности на этих направлениях противник потерял порядка 250 военных.