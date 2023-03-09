Газета
Политика

В Минобороны сообщили об активных действиях ВС России на двух направлениях

Ведомости

Российские войска, участвующие в спецоперации на Украине, за прошедшие сутки предприняли активные действия на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии нанесли удары по позициям ВСУ в районах Красного, Семеновки и Первомайского в ДНР, уничтожив более 135 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-20, гаубицы «Мста-Б» и Д-1.

На Краснолиманском направлении, отметили в Минобороны, были нанесены удары по силам ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР и Торское – в ДНР. В результате потери ВСУ составили до 115 человек, три боевые бронированные машины и одна самоходная гаубица «Гвоздика».

Ранее по теме: Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в ближайшие дни

На Купянском, Херсонском, Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России продолжили наносить удары артиллерией и авиацией. В небе над Вольнянском в Запорожской области был сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины, а под Воздвиженкой в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Минобороны сегодня также сообщило о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины в ответ на нападение украинских диверсантов на Брянскую область 2 марта.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале превысили 11 000 человек, что на 40% больше, чем месяцем ранее. Как утверждает министр, Киев не считается с потерями «в угоду западным кураторам». Шойгу также прокомментировал продолжающие бои под Артемовском (украинское название – Бахмут). По его оценке, взятие этого города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных