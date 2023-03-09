Минобороны сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на атаку диверсантов
В ответ на нападение украинских диверсантов на Брянскую область российская армия нанесла массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В ответ на организованные 2 марта текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что высокоточным оружием большой дальности, в частности, гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», российская армия нанесла удары по элементам военной инфраструктуры Украины, предприятиям ОПК и обеспечивающим их объектам энергетики. Минобороны подчеркнуло, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.
Кроме того, ВС РФ уничтожили места базирования ударных беспилотников и вывели из строя предприятия по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Ранее сегодня сигналы воздушной тревоги прозвучали на Украине около 4:00 мск. В частности, о взрывах сообщали власти Одесской, Харьковской областей, а также мэр Киева Виталий Кличко.
Российские военные наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 г. После взрыва на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае продолжения попыток Киева ударить по территории страны последует жесткий ответ.
Украинские диверсанты напали на Брянскую область 2 марта. В результате погибли два человека, также 11-летний подросток получил ранение. Ответственность за диверсию взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус», который действует в составе ВСУ. Комментируя инцидент, Путин охарактеризовал его как теракт.