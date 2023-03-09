Минобороны сообщило о массированном ударе по Украине в ответ на атаку диверсантов

Украинские диверсанты напали на Брянскую область 2 марта. В результате погибли два человека, также 11-летний подросток получил ранение. Ответственность за диверсию взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус», который действует в составе ВСУ. Комментируя инцидент, Путин охарактеризовал его как теракт.