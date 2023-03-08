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Минобороны назвало потери украинских войск на нескольких направлениях

Ведомости

За последние сутки Украина потеряла на купянском направлении до 60 военнослужащих в результате ударов со стороны российских войск, еще десятки человек были уничтожены в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка ЛНР», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Харьковской области и ЛНР были пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате на купянском направлении было уничтожено до 60 украинских военных, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица «Акация», уточнили в Минобороны.

На краснолиманском направлении потери ВСУ составили, по оценкам ведомства, до 130 человек. В ЛНР и ДНР российские силы поразили подразделения ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр».

Еще более 180 человек Украина потеряла на донецком направлении, следует из сводки, а на южно-донецком и запорожском направлениях было уничтожено до 65 украинских военнослужащих. На херсонском направлении противник потерял более 50 человек.

7 марта Минобороны сообщило, что на донецком направлении за сутки украинская сторона потеряла более 75 военнослужащих, два танка, РСЗО «Смерч» и гаубицу Д-30. На других направлениях противник также понес потери.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале превысили 11 000 человек, что на 40% больше, чем месяцем ранее. Как утверждает министр, Киев не считается с потерями «в угоду западным кураторам». Шойгу также прокомментировал продолжающие бои под Артемовском (украинское название – Бахмут). По его оценке, взятие этого города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении самолета Су-27 и вертолета Ми-8 ВСУ
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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