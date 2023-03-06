Минобороны сообщило об уничтожении самолета Су-27 и вертолета Ми-8 ВСУ
Российские подразделения ведут активные действия на Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке. В частности, украинская сторона за последние сутки потеряла самолет Су-27 и вертолет Ми-8.
Так, на Краснолиманском направлении ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. В результате этих действий потери украинской стороны, как утверждается, превысили 160 военнослужащих, один танк и одну РСЗО «Град».
Потери противника на Донецком направлении составили за прошедшие сутки до 225 человек, ВСУ также потеряли боевую машину РСЗО «Ураган» и гаубицу Д-30, более 20 единиц легкой техники. При этом в районе села Дачное в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.
На Херсонском, Купянском, Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России продолжили наносить удары артиллерией и авиацией по позициям ВСУ. Всего за сутки были нанесены удары по 86 подразделениям ВСУ в 117 районах. В Минобороны также рассказали, что за день были сбиты украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8.
5 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции и заслушал их доклады по обстановке в зоне СВО. Министр, как отмечается, коснулся темы безопасности размещения личного состава в полевых условиях, организации всестороннего обеспечения войск, а также обратил внимание на работу медицинских и тыловых подразделений.
Ранее сегодня министр с рабочим визитом приехал в Мариуполь, где проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.