Минобороны сообщило об уничтожении самолета Су-27 и вертолета Ми-8 ВСУ

На Херсонском, Купянском, Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России продолжили наносить удары артиллерией и авиацией по позициям ВСУ. Всего за сутки были нанесены удары по 86 подразделениям ВСУ в 117 районах. В Минобороны также рассказали, что за день были сбиты украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8.