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Минобороны России сообщило о визите Шойгу в Мариуполь

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу с рабочим визитом приехал в Мариуполь, где проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. В том числе, Сергею Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов», – сказано в сообщении.

Помимо этого, Шойгу заслушал доклад о строительстве водовода, который соединит Ростовскую область и ДНР и обеспечит водой «многие населенные пункты», а также доклады, посвященные строительству комплекса Федерального медико-биологического агентства России и нового жилого микрорайона.

Уточняется, что Шойгу высоко оценил работу Военно-строительного комплекса и выразил благодарность тем, кто принимает участие в восстановлении социальной инфраструктуры региона.

Накануне, 5 марта, Шойгу провел совещание с командующими группировок спецоперации и заслушал их доклады по обстановке в зоне СВО. В частности, министр обсудил вопросы, связанные с безопасным размещением личного состава в полевых условиях, организацией всестороннего обеспечения войск. Шойгу также обратил внимание на работу медицинских и тыловых подразделений.

4 марта Шойгу заслушал своих заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. В тот же день министр проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации и вручил военнослужащим госнаграды – ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных