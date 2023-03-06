Минобороны России сообщило о визите Шойгу в Мариуполь
Министр обороны России Сергей Шойгу с рабочим визитом приехал в Мариуполь, где проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. В том числе, Сергею Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов», – сказано в сообщении.
Помимо этого, Шойгу заслушал доклад о строительстве водовода, который соединит Ростовскую область и ДНР и обеспечит водой «многие населенные пункты», а также доклады, посвященные строительству комплекса Федерального медико-биологического агентства России и нового жилого микрорайона.
Уточняется, что Шойгу высоко оценил работу Военно-строительного комплекса и выразил благодарность тем, кто принимает участие в восстановлении социальной инфраструктуры региона.
Накануне, 5 марта, Шойгу провел совещание с командующими группировок спецоперации и заслушал их доклады по обстановке в зоне СВО. В частности, министр обсудил вопросы, связанные с безопасным размещением личного состава в полевых условиях, организацией всестороннего обеспечения войск. Шойгу также обратил внимание на работу медицинских и тыловых подразделений.
4 марта Шойгу заслушал своих заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. В тот же день министр проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации и вручил военнослужащим госнаграды – ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».