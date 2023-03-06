Минобороны России сообщило о визите Шойгу в Мариуполь

Накануне, 5 марта, Шойгу провел совещание с командующими группировок спецоперации и заслушал их доклады по обстановке в зоне СВО. В частности, министр обсудил вопросы, связанные с безопасным размещением личного состава в полевых условиях, организацией всестороннего обеспечения войск. Шойгу также обратил внимание на работу медицинских и тыловых подразделений.