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Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации и вручил военнослужащим госнаграды, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства, как уточнили в министерстве, проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении. Там Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по «текущей обстановке и действиям войск».

По данным Минобороны, министр обратил внимание на «организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений». Он также вручил российским военным, которые выполняют задачи в зоне СВО, государственные награды – ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

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«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» – сказал Шойгу военнослужащим.

Ранее Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в середине января, а в конце декабря он прибыл на предприятия оборонно-промышленного комплекса Ижевска с инспекцией. 1 марта министр также утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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