Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» – сказал Шойгу военнослужащим.