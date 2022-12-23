Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл на предприятия оборонно-промышленного комплекса Ижевска с инспекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, здесь он проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.
В частности, уточнили в оборонном ведомстве, Шойгу посетит концерн «Калашников». На данном предприятии выпускают высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение.
Накануне, 22 декабря, Шойгу прибыл в зону спецоперации, где проинспектировал подразделения Вооруженных сил РФ. В частности, он проверил обеспечение войск в полевых условиях и побывал в одном из медицинских подразделений.
21 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые мощности российской армии увеличиваются. Он подчеркнул, что этот процесс будут наращивать и дальше.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.