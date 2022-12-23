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Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл на предприятия оборонно-промышленного комплекса Ижевска с инспекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, здесь он проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

В частности, уточнили в оборонном ведомстве, Шойгу посетит концерн «Калашников». На данном предприятии выпускают высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение.

Накануне, 22 декабря, Шойгу прибыл в зону спецоперации, где проинспектировал подразделения Вооруженных сил РФ. В частности, он проверил обеспечение войск в полевых условиях и побывал в одном из медицинских подразделений.

21 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые мощности российской армии увеличиваются. Он подчеркнул, что этот процесс будут наращивать и дальше.

Еще в октябре замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия кратно наращивает темпы производства военной техники, поэтому противникам не стоит надеяться на то, что у страны закончится вооружение. В декабре он отметил, что Россия увеличивает производство наиболее мощных средств поражения.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных