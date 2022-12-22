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Минобороны сообщило о посещении Шойгу зоны спецоперации

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал подразделения Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

«Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что министр обратил внимание на обеспечение войск в полевых условиях, в том числе он проверил позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава и приготовления и приема пищи. Шойгу также проинспектировал одно из медицинских подразделений. 

Кроме того, глава оборонного ведомства пообщался с военнослужащими. В Минобороны добавили, что военные охарактеризовали свое настроение как «боевое». Шойгу также поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и призвал их «не суетиться». По словам министра, «все нормально».

Зону спецоперации 16 декабря также посетил президент РФ Владимир Путин, информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещание и отдельные встречи с командующими. В Кремле подчеркнули, что не имеют права раскрывать местоположение объединенного штаба.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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