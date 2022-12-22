Минобороны сообщило о посещении Шойгу зоны спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал подразделения Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
«Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что министр обратил внимание на обеспечение войск в полевых условиях, в том числе он проверил позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава и приготовления и приема пищи. Шойгу также проинспектировал одно из медицинских подразделений.
Кроме того, глава оборонного ведомства пообщался с военнослужащими. В Минобороны добавили, что военные охарактеризовали свое настроение как «боевое». Шойгу также поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и призвал их «не суетиться». По словам министра, «все нормально».
Зону спецоперации 16 декабря также посетил президент РФ Владимир Путин, информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещание и отдельные встречи с командующими. В Кремле подчеркнули, что не имеют права раскрывать местоположение объединенного штаба.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.