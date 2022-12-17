Путин ознакомился с работой штаба родов войск, задействованных в СВО

В Кремле отметили, что Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещание и отдельные встречи с командующими. Во встрече участвовали в том числе министр обороны Сергей Шойгу, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ и первый замминистра обороны Валерий Герасимов.