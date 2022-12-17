Путин ознакомился с работой штаба родов войск, задействованных в СВО
Президент России Владимир Путин 16 декабря посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в военной спецоперации, сообщила пресс-служба Кремля.
«В пятницу в течение всего дня президент работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещание и отдельные встречи с командующими. Во встрече участвовали в том числе министр обороны Сергей Шойгу, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ и первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
6 декабря Шойгу заявил, что российские войска продолжают освобождение населенных пунктов ДНР. По его словам, за последнее время под контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка.