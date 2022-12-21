В Кремле прокомментировали слухи о местоположении объединенного штаба
Кремль не имеет права разглашать данные о местоположении объединенного штаба родов войск, задействованных в военной спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, правда ли, что этот штаб, который в пятницу посетил глава государства, находится в Ростове-на-Дону.
«Мы месторасположение этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Вы видели, что он был в штабе. Но где он находится, мы не говорим», – сказал он.
В пятницу, 17 декабря, штаб посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещание и отдельные встречи с командующими. Во встрече участвовали в том числе министр обороны Сергей Шойгу, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ и первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.