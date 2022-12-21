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В Кремле прокомментировали слухи о местоположении объединенного штаба

Ведомости

Кремль не имеет права разглашать данные о местоположении объединенного штаба родов войск, задействованных в военной спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, правда ли, что этот штаб, который в пятницу посетил глава государства, находится в Ростове-на-Дону.

«Мы месторасположение этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Вы видели, что он был в штабе. Но где он находится, мы не говорим», – сказал он.

В пятницу, 17 декабря, штаб посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе спецоперации и провел совещание и отдельные встречи с командующими. Во встрече участвовали в том числе министр обороны Сергей Шойгу, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ и первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных