Шойгу: России придется отодвигать угрозы в зависимости от поставок Киеву оружия
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на «самый логичный вопрос» о том, насколько далеко стране придется отодвигать западную угрозу от своих границ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин, который опубликовал фрагмент интервью с Шойгу программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ». Он назвал этот процесс «естественным».
На вопрос Зарубина о том, насколько далеко придется отодвигать эту угрозу, Шойгу ответил, что «это зависит от того оружия, которое будет выдано».
Во время послания Путин также заявил, что стране известно, что Запад причастен к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации. По его словам, использованные для этого беспилотники были «оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов». Он назвал целью западных стран перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния и стратегическое поражение России.
Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также говорил, что на фоне поставок Украине дальнобойных ракет становится актуальным вопрос о продвижении линии фронта на 150 км вглубь «постукраинского пространства».