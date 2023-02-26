Шойгу: России придется отодвигать угрозы в зависимости от поставок Киеву оружия

Во время послания Путин также заявил, что стране известно, что Запад причастен к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации. По его словам, использованные для этого беспилотники были «оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов». Он назвал целью западных стран перевод локального конфликта на Украине в фазу глобального противостояния и стратегическое поражение России.