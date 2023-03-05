Шойгу заслушал доклады командующих группировок по обстановке в зоне СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции и заслушал их доклады по обстановке в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий», – говорится в сообщении.
Глава оборонного ведомства, как отмечается, коснулся темы безопасности размещения личного состава в полевых условиях, организации всестороннего обеспечения войск, а также обратил внимание на работу медицинских и тыловых подразделений.
Ранее Шойгу заслушал своих заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. Как сообщала в субботу пресс-служба Минобороны, министр проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации и вручил военнослужащим госнаграды – ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.