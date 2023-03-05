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Рогов: ВСУ формируют группировку для наступления в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют ударную группировку для наступления на территорию Запорожской области, которая находится под контролем России, с целью выхода к морю, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря. Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — сказал Рогов.

Он добавил, что командование ВСУ накапливает резервы в основном в Днепропетровской области, при этом часть их располагается и на подконтрольной Киеву территории Запорожья. По информации Рогова, туда перебросили около 12 000 человек, а наступление может состояться в конце марта – начале апреля.

11 февраля Рогов заявил, что в Запорожскую область под видом российских военных пытаются проникнуть украинские диверсанты, однако эти попытки пресекаются. 

До этого он говорил, что на фоне поставок Украине дальнобойных ракет становится актуальным вопрос о продвижении линии фронта на 150 км вглубь «постукраинского пространства». По его словам, что если посмотреть на линию боевого соприкосновения, то под угрозой окажутся не только «традиционные» Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но и Луганск, Таганрог, Курчатов, Курск, Белгород, а также Крым – Армянск и Джанкой.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных