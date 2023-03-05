Рогов: ВСУ формируют группировку для наступления в Запорожской области

До этого он говорил, что на фоне поставок Украине дальнобойных ракет становится актуальным вопрос о продвижении линии фронта на 150 км вглубь «постукраинского пространства». По его словам, что если посмотреть на линию боевого соприкосновения, то под угрозой окажутся не только «традиционные» Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но и Луганск, Таганрог, Курчатов, Курск, Белгород, а также Крым – Армянск и Джанкой.