Рогов: ВСУ формируют группировку для наступления в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют ударную группировку для наступления на территорию Запорожской области, которая находится под контролем России, с целью выхода к морю, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря. Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — сказал Рогов.
Он добавил, что командование ВСУ накапливает резервы в основном в Днепропетровской области, при этом часть их располагается и на подконтрольной Киеву территории Запорожья. По информации Рогова, туда перебросили около 12 000 человек, а наступление может состояться в конце марта – начале апреля.
11 февраля Рогов заявил, что в Запорожскую область под видом российских военных пытаются проникнуть украинские диверсанты, однако эти попытки пресекаются.
До этого он говорил, что на фоне поставок Украине дальнобойных ракет становится актуальным вопрос о продвижении линии фронта на 150 км вглубь «постукраинского пространства». По его словам, что если посмотреть на линию боевого соприкосновения, то под угрозой окажутся не только «традиционные» Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но и Луганск, Таганрог, Курчатов, Курск, Белгород, а также Крым – Армянск и Джанкой.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.