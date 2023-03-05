Минобороны заявило о поражении в Запорожской области пункта полка «Азов»
Российские военнослужащие в ходе спецоперации поразили в Запорожской области командный пункт полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов», – рассказали в ведомстве.
Помимо этого в районе села Варваровка Запорожской области была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, а в селе Новоивановка российские силы ударили по складу ракетно-артиллерийского вооружения.
Летом 2022 г. Верховный суд России признал украинский батальон «Азов», символика которого была ранее признана экстремистской, террористической организацией и окончательно запретил его деятельность в РФ.
Батальон (или полк) «Азов» был сформирован в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения министерства внутренних дел Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав национальной гвардии страны.
Военные этого формирования принимали участие в военных действиях на территории Украины, часть из них попала в плен после сдачи металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Российские власти неоднократно называли «Азов» неонацистским объединением. В апреле 2022 г. глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил, что в США еще несколько лет назад было запрещено оказывать поддержку украинскому националистическому батальону. Дипломат также отмечал, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символы и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют экстремистскую литературу.