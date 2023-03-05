Минобороны заявило о поражении в Запорожской области пункта полка «Азов»

Батальон (или полк) «Азов» был сформирован в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения министерства внутренних дел Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав национальной гвардии страны.