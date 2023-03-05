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Минобороны заявило о поражении в Запорожской области пункта полка «Азов»

Ведомости

Российские военнослужащие в ходе спецоперации поразили в Запорожской области командный пункт полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов», – рассказали в ведомстве.

Помимо этого в районе села Варваровка Запорожской области была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, а в селе Новоивановка российские силы ударили по складу ракетно-артиллерийского вооружения.

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Летом 2022 г. Верховный суд России признал украинский батальон «Азов», символика которого была ранее признана экстремистской, террористической организацией и окончательно запретил его деятельность в РФ.

Батальон (или полк) «Азов» был сформирован в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения министерства внутренних дел Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав национальной гвардии страны.

Военные этого формирования принимали участие в военных действиях на территории Украины, часть из них попала в плен после сдачи металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Российские власти неоднократно называли «Азов» неонацистским объединением. В апреле 2022 г. глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил, что в США еще несколько лет назад было запрещено оказывать поддержку украинскому националистическому батальону. Дипломат также отмечал, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символы и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют экстремистскую литературу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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