Росфинмониторинг внес «Азов» в список террористических организаций

Батальон (полк) «Азов» был создан в мае 2014 г. из добровольцев Мариуполя. Изначально он был проходил в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения при МВД Украины. Однако уже в сентябре 2014 г. года был развернут полк, который в ноябре был переведен в состав Национальной гвардии страны.