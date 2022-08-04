Росфинмониторинг внес «Азов» в список террористических организаций
Росфинмониторинг добавил в список террористических и экстремистских организаций украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена), следует из данных на сайте ведомства.
2 августа Верховный суд (ВС) признал батальон террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Это означает, что за участие в «Азове» теперь предусмотрена уголовная ответственность.
Батальон (полк) «Азов» был создан в мае 2014 г. из добровольцев Мариуполя. Изначально он был проходил в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения при МВД Украины. Однако уже в сентябре 2014 г. года был развернут полк, который в ноябре был переведен в состав Национальной гвардии страны.
Правительство России неоднократно отмечало, что батальон представляет собой националистическое объединение. 17 мая ВС заявил, что рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией уже 26 мая. Это произошло после того, как украинские военные, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, начали сдаваться в плен российским войскам.
В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в США несколько лет назад было запрещено оказывать поддержку батальону «Азов». Дипломат заявлял, что боевики полка имеют на своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют экстремистскую литературу.
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