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Росфинмониторинг внес «Азов» в список террористических организаций

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Росфинмониторинг добавил в список террористических и экстремистских организаций украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена), следует из данных на сайте ведомства.

2 августа Верховный суд (ВС) признал батальон террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Это означает, что за участие в «Азове» теперь предусмотрена уголовная ответственность.

Батальон (полк) «Азов» был создан в мае 2014 г. из добровольцев Мариуполя. Изначально он был проходил в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения при МВД Украины. Однако уже в сентябре 2014 г. года был развернут полк, который в ноябре был переведен в состав Национальной гвардии страны.

Правительство России неоднократно отмечало, что батальон представляет собой националистическое объединение. 17 мая ВС заявил, что рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией уже 26 мая. Это произошло после того, как украинские военные, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, начали сдаваться в плен российским войскам.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в США несколько лет назад было запрещено оказывать поддержку батальону «Азов». Дипломат заявлял, что боевики полка имеют на своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют экстремистскую литературу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных