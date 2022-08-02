Верховный суд признал украинский батальон «Азов» террористической организацией
Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (его символика признана экстремистской и запрещена в РФ) террористической организацией, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
«Признать батальон "Азов" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России», — огласил решение судья.
Батальон или полк «Азов» был сформирован в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав Национальной гвардии страны.
Военные этого формирования принимали участие в военных действиях на территории Украины, часть из них попала в плен после сдачи металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Российские власти неоднократно заявляли, что «Азов» — неонацистское объединение. В апреле глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил, что в США еще несколько лет назад было запрещено оказывать поддержку украинскому националистическому батальону. Дипломат также отмечал, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют экстремистскую литературу.
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