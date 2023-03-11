Турецко-курдская исламистская партия поддержит Эрдогана на президентских выборах

10 марта Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая. Ранее сообщалось, что выборы в Турции пройдут 18 июня. Эрдоган объяснил перенос тем, что 14 мая 1950 г. на выборах победила исламистская Демократическая партия повешенного в 1961 г. военными премьера Аднана Мендереса. Эти выборы положили конец единоличному правлению кемалистов, наследницей которых является основная оппозиционная партия Турции – РНП. Кроме того, 18 июня начинаются университетские экзамены в Турции, передает CNN Turk.