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Турецко-курдская исламистская партия поддержит Эрдогана на президентских выборах

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Турецко-курдская исламистская партия Huda-Par не будет выдвигать своего кандидата на президентские выборы и поддержит лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил председатель партии Закария Япычыоглу. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

«В ходе консультаций, которые мы провели с нашими провинциальными и районными организациями на заседании совета, мы решили поддержать Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 2023 года и не выдвигать своего кандидата», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее днем «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к турецкой оппозиции, сообщило, что единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса», лидер Народно-республиканской партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу может победить уже в первом туре президентских выборов, но при условии, что его поддержит прокурдская «Партия демократии народов» (HDP).

10 марта Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая. Ранее сообщалось, что выборы в Турции пройдут 18 июня. Эрдоган объяснил перенос тем, что 14 мая 1950 г. на выборах победила исламистская Демократическая партия повешенного в 1961 г. военными премьера Аднана Мендереса. Эти выборы положили конец единоличному правлению кемалистов, наследницей которых является основная оппозиционная партия Турции – РНП. Кроме того, 18 июня начинаются университетские экзамены в Турции, передает CNN Turk.

Кылычдароглу, считающийся главным конкурентом Эрдогана, был официально выдвинут 6 марта. По данным опубликованного 28 февраля опроса общественного мнения центра Areda Survey, за Эрдогана готовы проголосовать 49,8% респондентов, за Кылычдароглу лишь 21,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных