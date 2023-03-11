Турецко-курдская исламистская партия поддержит Эрдогана на президентских выборах
Турецко-курдская исламистская партия Huda-Par не будет выдвигать своего кандидата на президентские выборы и поддержит лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил председатель партии Закария Япычыоглу. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
«В ходе консультаций, которые мы провели с нашими провинциальными и районными организациями на заседании совета, мы решили поддержать Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 2023 года и не выдвигать своего кандидата», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее днем «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к турецкой оппозиции, сообщило, что единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса», лидер Народно-республиканской партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу может победить уже в первом туре президентских выборов, но при условии, что его поддержит прокурдская «Партия демократии народов» (HDP).
10 марта Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая. Ранее сообщалось, что выборы в Турции пройдут 18 июня. Эрдоган объяснил перенос тем, что 14 мая 1950 г. на выборах победила исламистская Демократическая партия повешенного в 1961 г. военными премьера Аднана Мендереса. Эти выборы положили конец единоличному правлению кемалистов, наследницей которых является основная оппозиционная партия Турции – РНП. Кроме того, 18 июня начинаются университетские экзамены в Турции, передает CNN Turk.
Кылычдароглу, считающийся главным конкурентом Эрдогана, был официально выдвинут 6 марта. По данным опубликованного 28 февраля опроса общественного мнения центра Areda Survey, за Эрдогана готовы проголосовать 49,8% респондентов, за Кылычдароглу лишь 21,7%.