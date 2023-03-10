Эрдоган подписал указ о подготовке к всеобщим выборам 14 мая

Ранее сообщалось, что выборы в Турции пройдут 18 июня. Эрдоган объяснил перенос тем, что 14 мая 1950 г. на выборах победила исламистская Демократическая партия повешенного в 1961 г. военными премьера Аднана Мендереса. Эти выборы положили конец единоличному правлению кемалистов, наследницей которых является основная оппозиционная партия Турции РНП (Республиканская народная партия). Кроме того, 18 июня начинаются университетские экзамены в Турции, передает CNN Turk.