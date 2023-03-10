Эрдоган подписал указ о подготовке к всеобщим выборам 14 мая
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая, передает CNN Turk.
Уточняется, что документ будет опубликован в официальной газете Турции на следующий день, 11 марта.
Ранее сообщалось, что выборы в Турции пройдут 18 июня. Эрдоган объяснил перенос тем, что 14 мая 1950 г. на выборах победила исламистская Демократическая партия повешенного в 1961 г. военными премьера Аднана Мендереса. Эти выборы положили конец единоличному правлению кемалистов, наследницей которых является основная оппозиционная партия Турции РНП (Республиканская народная партия). Кроме того, 18 июня начинаются университетские экзамены в Турции, передает CNN Turk.
Главным конкурентом Эрдогана, возглавляющего государство с 2014 г., на выборах считается лидер РНП 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Он был официально выдвинут 6 марта. По данным опубликованного 28 февраля опроса общественного мнения центра Areda Survey, за Эрдогана готовы проголосовать 49,8% респондентов, за Кылычдароглу лишь 21,7%.
Парламентские выборы в Турции пройдут в одно время с президентскими. За партию Эрдогана готовы проголосовать 38,5%, за РНП – 22,8%, за прокурдскую HDP – 10,5%, а за «Хорошую партию» Мераль Акшенер – 10,4%, следует из результатов опроса общественного мнения центра Areda Survey.