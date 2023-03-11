Папа Римский выразил готовность посетить Киев при условии посещения Москвы

10 марта в интервью газете La Repubblica понтифик напоминал, что сразу после начала спецоперации лично пришел в посольство России при Святом престоле, заявив о готовности поехать в Москву, если российские власти согласятся на переговоры. В интервью папа Римский подтвердил свое желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным и назвал его «культурным человеком». Также он заявил, что в конфликте на Украине замешаны «имперские интересы» разных стран, а не только России. По его словам, в боевые действия вовлечены «все крупные державы», а Украина стала «полем боя». Папа Римский также осудил производство и поставки оружия.