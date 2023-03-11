Папа Римский выразил готовность посетить Киев при условии посещения Москвы
Папа Римский Франциск выразил готовность посетить Киев, но при условии, что также состоится его визит в Москву. Об этом он заявил в интервью газете La Nación.
«Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при условии поездки в Москву. Я хочу поехать в оба места или ни в одно», – заявил он.
Папа добавил, что конкретных договоренностей о такой поездке нет, но он выразил мнение, что такое возможно. « Это возможно. Мы надеемся, что сможем это сделать», – сказал Франциск.
10 марта в интервью газете La Repubblica понтифик напоминал, что сразу после начала спецоперации лично пришел в посольство России при Святом престоле, заявив о готовности поехать в Москву, если российские власти согласятся на переговоры. В интервью папа Римский подтвердил свое желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным и назвал его «культурным человеком». Также он заявил, что в конфликте на Украине замешаны «имперские интересы» разных стран, а не только России. По его словам, в боевые действия вовлечены «все крупные державы», а Украина стала «полем боя». Папа Римский также осудил производство и поставки оружия.
Ранее понтифик неоднократно призывал Россию и Украину прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Если в сентябре 2022 г. папа Римский счел «морально допустимыми» поставки оружия Украине для обороны страны, то уже в январе он раскритиковал отправку танков Киеву, отметив, что «это путь в никуда».
25 декабря 2022 г. в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане он призвал прекратить боевые действия на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.