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Папа Римский выразил готовность посетить Киев при условии посещения Москвы

Ведомости

Папа Римский Франциск выразил готовность посетить Киев, но при условии, что также состоится его визит в Москву. Об этом он заявил в интервью газете La Nación.

«Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при условии поездки в Москву. Я хочу поехать в оба места или ни в одно», – заявил он.

Папа добавил, что конкретных договоренностей о такой поездке нет, но он выразил мнение, что такое возможно. « Это возможно. Мы надеемся, что сможем это сделать», – сказал Франциск.

10 марта в интервью газете La Repubblica понтифик напоминал, что сразу после начала спецоперации лично пришел в посольство России при Святом престоле, заявив о готовности поехать в Москву, если российские власти согласятся на переговоры. В интервью папа Римский подтвердил свое желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным и назвал его «культурным человеком». Также он заявил, что в конфликте на Украине замешаны «имперские интересы» разных стран, а не только России. По его словам, в боевые действия вовлечены «все крупные державы», а Украина стала «полем боя». Папа Римский также осудил производство и поставки оружия.

Ранее понтифик неоднократно призывал Россию и Украину прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Если в сентябре 2022 г. папа Римский счел «морально допустимыми» поставки оружия Украине для обороны страны, то уже в январе он раскритиковал отправку танков Киеву, отметив, что «это путь в никуда».

25 декабря 2022 г. в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане он призвал прекратить боевые действия на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных