Папа Римский заявил об «имперских интересах» разных стран в конфликте на Украине
В конфликте на Украине замешаны «имперские интересы» разных стран, а не только России. Об этом заявил папа Римский Франциск в интервью газете La Repubblica.
«Там замешаны имперские интересы, не только российские, но и других империй. Это в имперском духе — отодвигать на второй план нации», — сказал он.
Понтифик назвал украинский конфликт «нынешней мировой войной». По его словам, в боевые действия вовлечены «все крупные державы», а Украина стала «полем боя». Папа Римский также осудил производство и поставки оружия.
Понтифик напомнил, что как сразу после начала спецоперации лично пришел в посольство РФ при Святом престоле, заявив о готовности поехать в Москву, если российские власти согласятся на переговоры. В интервью папа Римский подтвердил свое желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и назвал его «культурным человеком».
Ранее понтифик неоднократно призывал Россию и Украину прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Если в сентябре 2022 г. папа Римский счел «морально допустимыми» поставки оружия Украине для обороны страны, то уже в январе он раскритиковал отправку танков Киеву, отметив, что «это путь в никуда».
18 декабря в интервью ABC Франциск заявил, что боевые действия на Украине являются мировой войной, и подчеркнул, что «много рук мешают котел войны». 25 декабря в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане он призвал прекратить боевые действия на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.