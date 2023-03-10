Папа Римский заявил об «имперских интересах» разных стран в конфликте на Украине

18 декабря в интервью ABC Франциск заявил, что боевые действия на Украине являются мировой войной, и подчеркнул, что «много рук мешают котел войны». 25 декабря в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане он призвал прекратить боевые действия на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.