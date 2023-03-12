SANA: Израиль нанес ракетный удар по двум городам в Сирии
Израиль выпустил ракеты по территориям в окрестностях городов Тартус и Хама в Сирии, ранения получили трое военнослужащих, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Как сообщили агентству, Израиль осуществил воздушную атаку около 7.15 утра, ракеты были выпущены с севера Ливана. Сирийские средства ПВО сбили часть ракет. В результате атаки ранения получили трое солдат, также был нанесен материальный ущерб, добавил источник.
7 марта в результате авиаудара Израиля прекратил работу аэропорт города Алеппо в Сирии. Как писал Reuters со ссылкой на источники в западной разведке, атака по аэропорту была нацелена на поставки иранского оружия, которая осуществлялась под видом доставки гуманитарной помощи и транспортировки пострадавших от землетрясения.
В последние месяцы, отмечал Reuters, удары Израиля по сирийским аэропортам и авиабазам участились. Это объясняется намерением Тель-Авива разрушить иранские цепочки поставок, через которые Тегеран снабжает своих союзников в Сирии и Ливане, включая местную «Хезболлу», которая в Ливане обладает и политическим влиянием. По планам израильских военных, таким образом они смогут помешать Ирану закрепиться в Сирии.
Сейчас проиранские группировки, возглавляемые ливанской «Хезболлой», контролируют ряд территорий на востоке, юго-востоке и северо-западе Сирии, а также несколько пригородов Дамаска. Правительство Асада официально не признает наличия проиранских боевиков на территории Сирии, заявляя, что Тегеран помогает Дамаску только военными советниками.