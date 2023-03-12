SANA: Израиль нанес ракетный удар по двум городам в Сирии

В последние месяцы, отмечал Reuters, удары Израиля по сирийским аэропортам и авиабазам участились. Это объясняется намерением Тель-Авива разрушить иранские цепочки поставок, через которые Тегеран снабжает своих союзников в Сирии и Ливане, включая местную «Хезболлу», которая в Ливане обладает и политическим влиянием. По планам израильских военных, таким образом они смогут помешать Ирану закрепиться в Сирии.