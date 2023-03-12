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SANA: Израиль нанес ракетный удар по двум городам в Сирии

Ведомости

Израиль выпустил ракеты по территориям в окрестностях городов Тартус и Хама в Сирии, ранения получили трое военнослужащих, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Как сообщили агентству, Израиль осуществил воздушную атаку около 7.15 утра, ракеты были выпущены с севера Ливана. Сирийские средства ПВО сбили часть ракет. В результате атаки ранения получили трое солдат, также был нанесен материальный ущерб, добавил источник.

7 марта в результате авиаудара Израиля прекратил работу аэропорт города Алеппо в Сирии. Как писал Reuters со ссылкой на источники в западной разведке, атака по аэропорту была нацелена на поставки иранского оружия, которая осуществлялась под видом доставки гуманитарной помощи и транспортировки пострадавших от землетрясения. 

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В последние месяцы, отмечал Reuters, удары Израиля по сирийским аэропортам и авиабазам участились. Это объясняется намерением Тель-Авива разрушить иранские цепочки поставок, через которые Тегеран снабжает своих союзников в Сирии и Ливане, включая местную «Хезболлу», которая в Ливане обладает и политическим влиянием. По планам израильских военных, таким образом они смогут помешать Ирану закрепиться в Сирии.

Сейчас проиранские группировки, возглавляемые ливанской «Хезболлой», контролируют ряд территорий на востоке, юго-востоке и северо-западе Сирии, а также несколько пригородов Дамаска. Правительство Асада официально не признает наличия проиранских боевиков на территории Сирии, заявляя, что Тегеран помогает Дамаску только военными советниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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