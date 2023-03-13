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Песков назвал нелепым курьезом идею Зеленского переименовать Россию в Московию

Ведомости

Предложение президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию является нелепым курьезом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это, наверно, относится к таким нелепым курьезам — подобные сообщения или подобные решения. <...> Но еще раз повторяю, здесь можно только с улыбкой к этому относиться», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия «останется великой страной и Россией», как бы ее ни пытались переименовать.

11 марта Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать возможность «переименования» России в Московию в украинском языке. В частности, премьеру нужно изучить, насколько это возможно в историко-культурном контексте и какие международно-правовые последствия оно может иметь.

С таким предложением украинский президент выступил после того, как электронная петиция набрала необходимые 25 000 подписей на его сайте. В петиции предлагается заменить слова «Российская Федерация» на «Московская Федерация», «русский» на «московский».

Инициативу ранее прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, предложение Зеленского еще раз доказывает, что на Украине пытаются создать «анти-Россию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных