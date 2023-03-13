Песков назвал нелепым курьезом идею Зеленского переименовать Россию в Московию
Предложение президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию является нелепым курьезом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, это, наверно, относится к таким нелепым курьезам — подобные сообщения или подобные решения. <...> Но еще раз повторяю, здесь можно только с улыбкой к этому относиться», — сказал он.
Песков подчеркнул, что Россия «останется великой страной и Россией», как бы ее ни пытались переименовать.
11 марта Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать возможность «переименования» России в Московию в украинском языке. В частности, премьеру нужно изучить, насколько это возможно в историко-культурном контексте и какие международно-правовые последствия оно может иметь.
С таким предложением украинский президент выступил после того, как электронная петиция набрала необходимые 25 000 подписей на его сайте. В петиции предлагается заменить слова «Российская Федерация» на «Московская Федерация», «русский» на «московский».
Инициативу ранее прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, предложение Зеленского еще раз доказывает, что на Украине пытаются создать «анти-Россию».