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Кремль: предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет

Ведомости

Предпосылки для перехода вооруженного конфликта на Украине в «мирное русло» сейчас отсутствуют, цели России могут быть достигнуты только военным путем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе конференц-колла Пескова спросили, нужны ли предложения по мирному урегулированию для стран запада наподобие того, с которым ранее выступил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Нет, мы так не думаем. Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда – достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», – ответил Песков.

Ранее Ишингер в своей статье для Tagesspiegel заявил, что Западу уже сейчас необходимо задуматься о том, как будет выглядеть процесс мирного урегулирования украинского кризиса в будущем. По его мнению, нужно создать контактную группу, которая в последствии возьмет на себя функции посредника между сторонами конфликта. В такую группу могут войти США, Великобритания, Франция и Германия, считает Ишингер.

Песков уже неоднократно указывал на преждевременность разговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. При этом 10 марта он заявил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны в будущем.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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