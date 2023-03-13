Кремль: предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет

Ранее Ишингер в своей статье для Tagesspiegel заявил, что Западу уже сейчас необходимо задуматься о том, как будет выглядеть процесс мирного урегулирования украинского кризиса в будущем. По его мнению, нужно создать контактную группу, которая в последствии возьмет на себя функции посредника между сторонами конфликта. В такую группу могут войти США, Великобритания, Франция и Германия, считает Ишингер.