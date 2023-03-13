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Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках новой редакции одним из принципов госполитики страны в сфере содействия международному развитию является «отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права государств – получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из таких государств».

Также вместо пункта из списка принципов российской госполитики «направленность на укрепление равноправия и демократизацию системы международный отношений» в новой редакции появился пункт «направленность на укрепление государствами – получателями помощи собственного потенциала, необходимого для перехода к самообеспечению и самодостаточному развитию».

Из документа также следует, что Россия «ставит целями своих усилий в сфере содействия международному развитию укрепление международного мира, всеобщей безопасности и стабильности, поддержку стремления международного сообщества к устойчивому развитию всех государств в интересах утверждения справедливого демократического мирового порядка, что также будет способствовать созданию благоприятных внешний условий для развитии России».

В конце февраля Путин подписал закон об ограничении использования иностранных слов, если они имеют общеупотребительные аналоги в русском языке. Закон будет совершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории РФ. В частности, будет осуществляться контроль за соблюдением должностными лицами норм русского языка. Документ также ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного языка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных