Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

В конце февраля Путин подписал закон об ограничении использования иностранных слов, если они имеют общеупотребительные аналоги в русском языке. Закон будет совершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории РФ. В частности, будет осуществляться контроль за соблюдением должностными лицами норм русского языка. Документ также ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного языка.