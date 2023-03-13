Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В рамках новой редакции одним из принципов госполитики страны в сфере содействия международному развитию является «отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права государств – получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из таких государств».
Также вместо пункта из списка принципов российской госполитики «направленность на укрепление равноправия и демократизацию системы международный отношений» в новой редакции появился пункт «направленность на укрепление государствами – получателями помощи собственного потенциала, необходимого для перехода к самообеспечению и самодостаточному развитию».
Из документа также следует, что Россия «ставит целями своих усилий в сфере содействия международному развитию укрепление международного мира, всеобщей безопасности и стабильности, поддержку стремления международного сообщества к устойчивому развитию всех государств в интересах утверждения справедливого демократического мирового порядка, что также будет способствовать созданию благоприятных внешний условий для развитии России».
В конце февраля Путин подписал закон об ограничении использования иностранных слов, если они имеют общеупотребительные аналоги в русском языке. Закон будет совершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории РФ. В частности, будет осуществляться контроль за соблюдением должностными лицами норм русского языка. Документ также ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного языка.