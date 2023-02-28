Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов
Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, если они не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
«При использовании русского языка <...> не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», – говорится в документе.
Закон будет совершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории РФ. В частности, будет осуществляться контроль за соблюдением должностными лицами норм русского языка.
Документ также ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного языка.
В середине февраля в Государственной думе приняли законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка. Авторы проекта поясняли, что он в том числе направлен на защиту языка от иностранных заимствований.
В конце января Путин включил противодействие излишнему использованию иностранной лексики в задачи государственной культурной политики. Тогда соответствующий указ подразумевал защиту и поддержку современного русского языка.