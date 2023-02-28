Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов

«При использовании русского языка <...> не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», – говорится в документе.