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Путин подписал закон о регулировании употребления иностранных слов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, если они не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«При использовании русского языка <...> не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», – говорится в документе.

Закон будет совершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории РФ. В частности, будет осуществляться контроль за соблюдением должностными лицами норм русского языка.

Документ также ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного языка.

В середине февраля в Государственной думе приняли законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка. Авторы проекта поясняли, что он в том числе направлен на защиту языка от иностранных заимствований.

В конце января Путин включил противодействие излишнему использованию иностранной лексики в задачи государственной культурной политики. Тогда соответствующий указ подразумевал защиту и поддержку современного русского языка.

Ранее по теме: Путин поручил противодействовать излишнему использованию иностранной лексики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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