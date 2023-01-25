Путин поручил противодействовать излишнему использованию иностранной лексики
Президент РФ Владимир Путин включил противодействие излишнему использованию иностранной лексики в задачи государственной культурной политики. Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.
«Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики», — обозначена одна из задач в документе.
В октябре 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка. Инициативу приняли в первом чтении 13 декабря. Авторы проекта поясняли, что он в том числе направлен на защиту русского языка от иностранных заимствований.
В пояснительной записке сказано, что инициатива подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного в многонациональной стране. Отмечается, что литературные нормы должны соблюдать должностные лица и граждане РФ.
Законопроект предполагает ограничение употребление заимствованных слов, исключением являются выражения, аналогов которым нет в русском языке. Ориентироваться авторы инициативы предлагают на нормативные словари, в которых зафиксированы нормы современного русского литературного языка.