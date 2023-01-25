Путин поручил противодействовать излишнему использованию иностранной лексики

В октябре 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка. Инициативу приняли в первом чтении 13 декабря. Авторы проекта поясняли, что он в том числе направлен на защиту русского языка от иностранных заимствований.