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Путин поручил противодействовать излишнему использованию иностранной лексики

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин включил противодействие излишнему использованию иностранной лексики в задачи государственной культурной политики. Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.

«Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики», — обозначена одна из задач в документе.

В октябре 2022 г. в Госдуму был внесен законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка. Инициативу приняли в первом чтении 13 декабря. Авторы проекта поясняли, что он в том числе направлен на защиту русского языка от иностранных заимствований.

В пояснительной записке сказано, что инициатива подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного в многонациональной стране. Отмечается, что литературные нормы должны соблюдать должностные лица и граждане РФ.  

Законопроект предполагает ограничение употребление заимствованных слов, исключением являются выражения, аналогов которым нет в русском языке. Ориентироваться авторы инициативы предлагают на нормативные словари, в которых зафиксированы нормы современного русского литературного языка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных