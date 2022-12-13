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Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка, следует из думской электронной базы. 

Документ в том числе направлен на защиту русского языка от чрезмерного заимствования иностранных слов. В пояснительной записке сказано, что инициатива подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного в многонациональной стране. Отмечается, что литературные нормы должны соблюдать должностные лица и граждане РФ.  

Законопроект предполагает ограничение употребление заимствованных слов, исключением являются выражения, аналогов которым нет в русском языке, говорится в пояснительной записке. Уточняется, что ориентироваться следует на нормативные словари, в которых зафиксированы нормы современного русского литературного языка.

Кроме того, согласно документу, каждый законопроект должен будет проходить лингвистическую экспертизу для проверки соблюдения норм и правил русского языка.

Данную инициативу внесло в Госдуму правительство РФ 26 октября. 

Кроме того, 1 декабря сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму законопроект о запрете использования в рекламе алфавитов, которые созданы не на графической основе кириллицы. Авторы документа в пояснительной записке отметили, что принятие законопроекта поможет защитить использование кириллического письма в рекламной среде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных