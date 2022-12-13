Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Кроме того, 1 декабря сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму законопроект о запрете использования в рекламе алфавитов, которые созданы не на графической основе кириллицы. Авторы документа в пояснительной записке отметили, что принятие законопроекта поможет защитить использование кириллического письма в рекламной среде.