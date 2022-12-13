Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка, следует из думской электронной базы.
Документ в том числе направлен на защиту русского языка от чрезмерного заимствования иностранных слов. В пояснительной записке сказано, что инициатива подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного в многонациональной стране. Отмечается, что литературные нормы должны соблюдать должностные лица и граждане РФ.
Законопроект предполагает ограничение употребление заимствованных слов, исключением являются выражения, аналогов которым нет в русском языке, говорится в пояснительной записке. Уточняется, что ориентироваться следует на нормативные словари, в которых зафиксированы нормы современного русского литературного языка.
Кроме того, согласно документу, каждый законопроект должен будет проходить лингвистическую экспертизу для проверки соблюдения норм и правил русского языка.
Данную инициативу внесло в Госдуму правительство РФ 26 октября.
Кроме того, 1 декабря сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму законопроект о запрете использования в рекламе алфавитов, которые созданы не на графической основе кириллицы. Авторы документа в пояснительной записке отметили, что принятие законопроекта поможет защитить использование кириллического письма в рекламной среде.