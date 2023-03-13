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В Кремле анонсировали рабочую поездку Путина в Бурятию

Ведомости

Во вторник, 14 марта, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Бурятию, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе поездки в его планах посетить Улан-Удэнский авиационный завод и провести совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

«14 марта Владимир Путин совершит рабочую поездку в Республику Бурятию. Глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод – один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона», – следует из сообщения.

Вместе с тем глава государства в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, отметили в Кремле. В мероприятии очно будут участвовать заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Бурятии Алексей Цыденов. «В режиме видеоконференции участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний», – добавили в Кремле.

Путин также отдельно встретится с Цыденовым.

О том, что Путин может посетить Бурятию в ближайшие дни, ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

Последний раз Путин посещал Бурятию в августе 2017 г. – перед первыми выборами Цыденова, когда он еще был в статусе врио главы республики. Тогда президент посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник, провел совещание по сохранению озера и Байкальской природной территории и совещание по вопросам ликвидации природных пожаров. Уже в завершение поездки Путин встретился с Цыденовым.

Ранее по теме: Владимир Путин может посетить Бурятию в ближайшие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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