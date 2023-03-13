В Кремле анонсировали рабочую поездку Путина в Бурятию
Во вторник, 14 марта, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Бурятию, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе поездки в его планах посетить Улан-Удэнский авиационный завод и провести совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
«14 марта Владимир Путин совершит рабочую поездку в Республику Бурятию. Глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод – один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона», – следует из сообщения.
Вместе с тем глава государства в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, отметили в Кремле. В мероприятии очно будут участвовать заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Бурятии Алексей Цыденов. «В режиме видеоконференции участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний», – добавили в Кремле.
Путин также отдельно встретится с Цыденовым.
О том, что Путин может посетить Бурятию в ближайшие дни, ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источники.
Последний раз Путин посещал Бурятию в августе 2017 г. – перед первыми выборами Цыденова, когда он еще был в статусе врио главы республики. Тогда президент посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник, провел совещание по сохранению озера и Байкальской природной территории и совещание по вопросам ликвидации природных пожаров. Уже в завершение поездки Путин встретился с Цыденовым.